Cagliari-Atalanta | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 15.00 in Sardegna:(3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Rugani, Godin; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco.(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.