Al Grande Fratello Vip 2020 va in onda lo scontro tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? (Di domenica 14 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip 2020 domani sera potrebbe essere proprio Maria Teresa Ruta la regina perché dopo la discussa eliminazione di venerdì, sembra proprio che toccherà a lei arrivare in studio e, molto probabilmente, dire la sua sui concorrenti della casa. Naturalmente non si potrà non parlare di tutto quello che è successo in casa negli ultimi giorni con la spaccatura tra lei e i suoi due amici di sempre, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Proprio l'influencer ha votato l'amica tradendola e questo l'aveva scossa lasciandole l'amaro in bocca ma nessuno avrebbe mai pensato che una come Samantha de Grenet potesse battere la Ruta al televoto. Sui social è esplosa la polemica perché in molti continuano ...

