AIS | la nuova tecnologia per contrastare l’aquaplaning

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nato dalla collaborazione tra Bosch e Italdesign il nuovo sistema di aquaplaning potrebbe rivoluzionare il mondo delle automobili Il fenomeno conosciuto nel mondo delle automobili sportive e non come aquaplaning, potrebbe non rappresentare più un problema in futuro. Infatti dalla collaborazione tra Bosch e Italdesign è nata laAIS (Aquaplaning Intelligent Solution). Questo nuovo sistema di sicurezza ha come obiettivo quello di evitare il fenomeno di “pattinamento sull’acqua” degli pneumatici. Si verifica quando su un manto stradale sia esso cittadino o di una pista da corsa, c’è molta acqua e una vettura che va ad una velocità sostenuta perde il controllo a causa proprio dell’acqua che si frappone tra lo pneumatico e l’asfalto. Questo fenomeno purtroppo ha causato più volte tantissimi incidenti nel corso degli anni sia in ...