(Di sabato 13 febbraio 2021) Gli artigiani della tradizione delle mascherene, in crisi per l'assenza di turisti, hanno messo in vendita a prezzi stracciati baute e mantelli. Nella città toscana invece la sfilata dei carri allegorici sarà dal 18 settembre al 9 ottobre

StraNotizie : Venezia e Viareggio provano a salvare il Carnevale che non c'è - s_decus : @Signorasinasce Qualcuno sa dove sfila quest’anno Pedullà? Viareggio o Venezia? - Wm_alexis : Per chi volesse, cinquina (8 – 20 –26 – 38 – 87). Ma ogni Carnevale (Venezia, Ivrea, Viareggio, Putignano, etc...)… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Viareggio

la Repubblica

Digitale o differito. Costretto dalla pandemia a stare alla larga da piazze, teatri e strade.provano a salvare lo spirito del Carnevale. 'Se non possiamo portare le persone in piazza, proviamo a portare la festa, almeno un po', nelle case delle persone', dice Fabrizio ...Se le rituali baldorie lagunari che travestono le calli diin un teatro di figuranti a cielo aperto danno spettacolo via etere, con un'edizione in streaming, a, l'appuntamento con ...Gli artigiani della tradizione delle maschere veneziane, in crisi per l'assenza di turisti, hanno messo in vendita a prezzi stracciati baute e mantelli.Quando a metà gennaio Eduardo Paes, sindaco di Rio de Janeiro, ha annunciato il ritiro delle scuole di samba e l’annullamento delle celebrazioni per il Carnevale più famoso al mondo, si è subito capit ...