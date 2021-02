Tweet amaro di Di Battista. “Ne valeva la pena?”. Di Maio lo difende e prova a ricucire. I Cinque Stelle sono in debito con lui (Di sabato 13 febbraio 2021) Nessuna spaccatura e nessuna fuga dal Movimento 5 Stelle per dar vita a un nuovo M5S guidato dal Alessandro Di Battista. La scelta di Dibba di fare un passo indietro davanti al via libera al Governo Draghi data dalla consultazione su Rousseau sta scuotendo la base pentastellata, ma i 5S, partendo da Luigi Di Maio, stanno lavorando affinché quello dell’ex deputato sia un arrivederci più che un addio. Il Movimento è cresciuto e anche in vista del nuovo esecutivo ha scelto la strada della responsabilità di cui ha bisogno un Paese alle prese con la crisi sanitaria ed economica. Passaggi ben compresi sia da chi tra i 5 Stelle è impegnato nelle istituzioni che da larga parte della base. IL PUNTO. “Non posso fare altro che farmi da parte e mandare gli in bocca al lupo ai miei ex colleghi e a questo governo, nel quale non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) Nessuna spaccatura e nessuna fuga dal Movimento 5per dar vita a un nuovo M5S guidato dal Alessandro Di. La scelta di Dibba di fare un passo indietro davanti al via libera al Governo Draghi data dalla consultazione su Rousseau sta scuotendo la base pentastellata, ma i 5S, partendo da Luigi Di, stanno lavorando affinché quello dell’ex deputato sia un arrivederci più che un addio. Il Movimento è cresciuto e anche in vista del nuovo esecutivo ha scelto la strada della responsabilità di cui ha bisogno un Paese alle prese con la crisi sanitaria ed economica. Passaggi ben compresi sia da chi tra i 5è impegnato nelle istituzioni che da larga parte della base. IL PUNTO. “Non posso fare altro che farmi da parte e mandare gli in bocca al lupo ai miei ex colleghi e a questo governo, nel quale non ...

Angelaversti2 : @indisguise_a Ti leggevo spesso con piacere perché eri tra le più “leggere”. Posso chiederti perché di questo accan… - Naomy79302603 : @MD37035785 Io sto facendo il sangue amaro per i tweet che leggo e per i video che girano, non riesco a pensare a c… - gia_checisiamo : Il capolavoro. Tweet amaro #GrazieRenzi - peachenyu : Comunque da quando sto poco su twt sto molto meglio, nel senso che evito di farmi il fegato amaro a causa di tweet… - Io__sonogiorgia : Comunque dopo un anno su Twitter ho scoperto che per non farsi il sangue amaro basta starsene nella propria tl e se… -