Spezia-Milan oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Nuova domenica di partite per la Serie A di calcio 2021, che tra le altre sfide vedrà in campo anche il Milan di Zlatan Ibrahimovic, che cercherà di confermarsi in testa alla classifica, affrontando in trasferta lo Spezia, ancora orfano del bomber Mbala N’Zola, fermato da un infortunio. La sfida avrà luogo proprio quest’oggi, sabato 13 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 20.45, presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia, e sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming da DAZN, piattaforma in abbonamento al 9,99€ al mese, ma anche in tv, su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. programma ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Nuova domenica di partite per laA di calcio 2021, che tra le altre sfide vedrà in campo anche ildi Zlatan Ibrahimovic, che cercherà di confermarsi in testa alla classifica, affrontando in trasferta lo, ancora orfano del bomber Mbala N’Zola, fermato da un infortunio. La sfida avrà luogo proprio quest’, sabato 13 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 20.45, presso lo Stadio Alberto Picco di La, e sarà trasmessa in diretta esclusiva inda DAZN, piattaforma in abbonamento al 9,99€ al mese, ma anche in tv, su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi....

DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - manahaha21 : RT @MilanReports: ??? #Memories AC Milan vs Spezia ?? 2014 ?? Coppa Italia ?? @kskgroup2017 ???? - NotizieIN : SPEZIA MILAN Streaming TV, dove vederla in Diretta - CalcioIN : SPEZIA MILAN Streaming TV, dove vederla in Diretta - CalcioIN : ROJADIRECTA Napoli-Juventus Spezia-Milan Torino-Genoa: Orario Canale TV Partite Diretta Streaming Oggi -