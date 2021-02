Serie B | l’Empoli pareggia ancora | Esposito su rigore risponde a Mancuso

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il posticipo diB tra la Spal etermina 1-1.non sa più vincere, o meglio non riesce più ad amministrare il vantaggio. Anche oggi, dopo Monza e Pescara, nonostante il vantaggio siglato daal 27? del primo tempo, si è fatta riprendere dai padroni di casa con, glaciale dal dischetto. Toscani che mantengono tuttavia la testa della classifica. Occasione persa invece per la Spal di agganciare il gruppone in lotta per la promozione. Foto: sito Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.