Scuole chiuse, Tar dà ragione a sindaco Torre Annunziata: rigettato ricorso di genitori (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Campania rigetta il ricorso di un gruppo di genitori: restano chiuse le Scuole di ogni ordine e grado a Torre Annunziata. A comunicare la decisione del tribunale amministrativo regionale è stato lo stesso sindaco Vincenzo Ascione, firmatario dell’ordinanza con la quale ha stabilito la sospensione dell’attività didattica in presenza presso tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio fino al 16 febbraio. ”La risalita della curva epidemiologica in città – spiega l’assessore all’Avvocatura della giunta oplontina Raffaele Pignataro – ci ha indotto ad adottare un provvedimento per il quale siamo stati nuovamente convocati dinanzi al Tar al fine di verificarne la legittimità. I dati sui contagi, così come ci sono stati comunicati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Campania rigetta ildi un gruppo di: restanoledi ogni ordine e grado a. A comunicare la decisione del tribunale amministrativo regionale è stato lo stessoVincenzo Ascione, firmatario dell’ordinanza con la quale ha stabilito la sospensione dell’attività didattica in presenza presso tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio fino al 16 febbraio. ”La risalita della curva epidemiologica in città – spiega l’assessore all’Avvocatura della giunta oplontina Raffaele Pignataro – ci ha indotto ad adottare un provvedimento per il quale siamo stati nuovamente convocati dinanzi al Tar al fine di verificarne la legittimità. I dati sui contagi, così come ci sono stati comunicati ...

