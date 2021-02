Rocco Casalino è in lacrime | Matteo Salvini è felice!

(Di sabato 13 febbraio 2021)bello lascia Palazzo Chigi. Finisce il Grande Fratello die Conte e si apre una nuova pagina di sobrietà. Ledi, commosso mentre i dipendenti di Palazzo Chigi salutano premier uscente Giuseppe Conte, fanno il giro del web. Il portavoce tuttofare di Conte, vestito d’ordinanza e mascherina bianca sul volto, non trattiene le. Qualche fotografo cattura l’immagine, che ora sta rimbalzando sui social con toni perlopiù compassionevoli per la parabola discente del “portavoce” e dell’avvocato del Popolo. Chi è felice èche da tempo attendeva l’addio die Conte.deve dire grazie all’altro(Renzi) che è riuscito a ...

welikeduel : Questa sera l'esclusiva intervista di @zdizoro a Rocco Casalino. Dalle 21.15 su @La7tv. #propagandalive - ricpuglisi : Un abbraccio fortissimo ai retroscenisti che non hanno più le veline di Rocco Casalino su cui campare. #Tiè #Draghi - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Ezio Mauro, Guido Brera, Valerio Aprea, Giorgio Mastrota, Andrea Pennacchi, Memo Remigi, Ka… - Giuspad : @LaPrimaManina L'ultima regia di Rocco Casalino. - Penna74 : Su Rocco #Casalino avrei diversi sassolini da togliermi (tanti) ma lo spernacchiamento pubblico per le sue lacrime… -

Conte lascia palazzo Chigi: gli applausi dei dipendenti dalle finestre Il portavoceè stato immortalato in lacrime dai fotografi. Gli applausi di commiato non sono un'esclusiva di ...Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi, le lacrime diLe dichiarazioni destinate a far discutere dell'ex portavoce di Giuseppe Conte: "Oggi sono convinto che se fossi stato etero avrei trovato il grande amore della mia vita" ...Roccobello lascia Palazzo Chigi. Finisce il Grande Fratello di Casalino e Conte e si apre una nuova pagina di sobrietà. Le lacrime di Rocco Casalino, commosso ...