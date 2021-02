Quanto alluminio c’è nel caffé che beviamo? Ecco i dati sui rischi per la nostra salute. (Di sabato 13 febbraio 2021) La tazzina di caffè dopo pranzo, in casa o al bar, è uno dei piaceri a cui quasi nessun italiano sa rinunciare. Si stima che ogni giorno nel nostro Paese si consumino circa 80 milioni di tazzine. Contrariamente a Quanto ci si potrebbe aspettare, però, non siamo primi in Europa: sul podio infatti campeggiano gli scandinavi, anche se noi siamo pur sempre nella top ten. Ma il tema di questo articolo non è la passione italica per la “tazzulella ‘e cafè”, Quanto piuttosto se quello che c’è nella tazzina ci fa bene oppure no. Il tema, in particolare, è quello degli eventuali residui di alluminio che possono derivare dall’uso della moka e/o delle capsule o cialde. I dati Stando ai dati e tenendosi quindi bene alla larga da tentazioni complottiste, qualche lume ci può venire da uno studio del nostro Istituto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 13 febbraio 2021) La tazzina di caffè dopo pranzo, in casa o al bar, è uno dei piaceri a cui quasi nessun italiano sa rinunciare. Si stima che ogni giorno nel nostro Paese si consumino circa 80 milioni di tazzine. Contrariamente aci si potrebbe aspettare, però, non siamo primi in Europa: sul podio infatti campeggiano gli scandinavi, anche se noi siamo pur sempre nella top ten. Ma il tema di questo articolo non è la passione italica per la “tazzulella ‘e cafè”,piuttosto se quello che c’è nella tazzina ci fa bene oppure no. Il tema, in particolare, è quello degli eventuali residui diche possono derivare dall’uso della moka e/o delle capsule o cialde. IStando aie tenendosi quindi bene alla larga da tentazioni complottiste, qualche lume ci può venire da uno studio del nostro Istituto ...

