Puglia, al via la fine settimana del gelo Protezione civile, previsioni meteo: allerta per neve fino a domani, vento con rinforzi di burrasca (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel foggiano, a Faeto, il risveglio è a -3 gradi centigradi. Ad Altamura -1, mentre la valle d’Itria all’alba è sotto la pioggia, poco sopra gli zero gradi. Maltempo, allerta meteo della Protezione civile della Puglia: stando alle previsioni, neve fino a domani con il codice arancione per foggiano e Murgia barese. Possibili temporali nel corso del periodo di allerta e vento fino a burrasca. L'articolo Puglia, al via la fine settimana del gelo <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo: allerta ... Leggi su noinotizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel foggiano, a Faeto, il risveglio è a -3 gradi centigradi. Ad Altamura -1, mentre la valle d’Itria all’alba è sotto la pioggia, poco sopra gli zero gradi. Maltempo,delladella: stando allecon il codice arancione per foggiano e Murgia barese. Possibili temporali nel corso del periodo di. L'articolo, al via ladel ...

NoiNotizie : #Puglia, al via la fine settimana del gelo. #Maltempo protezione civile, previsioni #meteo: allerta per neve fino a… - loriscosimo : RT @fatina909: ?? Peghy altra creatura rimasto solo...nella sua casa dove ha visto il suo papà volare in cielo Nessuno della famiglia può pr… - gaidinq : RT @fatina909: ?? Peghy altra creatura rimasto solo...nella sua casa dove ha visto il suo papà volare in cielo Nessuno della famiglia può pr… - aua4eve : RT @fatina909: ?? Peghy altra creatura rimasto solo...nella sua casa dove ha visto il suo papà volare in cielo Nessuno della famiglia può pr… - leradiolibere : La Radio a Gioia del Colle in un evento online -