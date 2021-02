Oroscopo di Paolo Fox, oggi sabato 13 febbraio 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi sabato 13 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: sensazione di solitudine, Toro: distingui i falsi amici, Gemelli: ricordi del passato, Cancro: un incontro inatteso, Leone: promesse d’amore, Vergine: trova tempo per te, Bilancia: una piacevole telefonata , Scorpione: una responsabilità inaspettata, Sagittario: opportunità redditizie, Capricorno: una svolta in amore, Acquario: il più fortunato dello zodiaco, Pesci: discrezione nelle questioni amorose. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 febbraio 2021)diFox, le previsioni per13per tutti i segni zodiacali: Ariete: sensazione di solitudine, Toro: distingui i falsi amici, Gemelli: ricordi del passato, Cancro: un incontro inatteso, Leone: promesse d’amore, Vergine: trova tempo per te, Bilancia: una piacevole telefonata , Scorpione: una responsabilità inaspettata, Sagittario: opportunità redditizie, Capricorno: una svolta in amore, Acquario: il più fortunato dello zodiaco, Pesci: discrezione nelle questioni amorose. Articolo completo: dal blog SoloDonna

