NFL – Le possibili destinazioni di J.J. Watt (Di sabato 13 febbraio 2021) L'avventura di J.J. Watt con i Texans si è ufficialmente conclusa. In dieci anni a Houston, il defensive end classe 1989 si è rivelato il migliore giocatore difensivo nella storia della franchigia e ha contribuito a trascinare, più volte, i Texans ai playoff. Con Houston, tuttavia, non è mai riuscito ad andare oltre il Divisional Round e, ora, è alla ricerca della franchigia che possa portarlo al Super Bowl. Tra le possibili destinazioni di Watt, ci sono gli Steelers, squadra in cui militano i fratelli T.J. e Derek. Quali sono le possibili destinazioni di J.J. Watt? La destinazione più ovvia, per ragioni famigliari, potrebbe essere Pittsburgh. Watt potrebbe scegliere di raggiungere i fratelli e mettere il suo talento al servizio degli Steelers, ...

