Napoli-Juventus, Ravanelli: "Per la Juventus giornata difficile. Il rigore? Per me inesistente" La Juventus subisce una brusca frenata di arresto perdendo contro il Napoli per 1-0. La squadra allenata da Andrea Pirlo dopo aver interpretato male il primo tempo, terminando la frazione con lo svantaggio, ha reagito nel secondo parziale, senza però riuscire a ricucire il punteggio. La partita è stata decisa da un rigore trasformato da Lorenzo Insigne dopo un ingenuo fallo commesso da Giorgio Chiellini ai danni di Amir Rrahmani. L'arbitro Daniele Doveri non aveva inizialmente ravvisato il fallo, ma richiamato dal Var ha deciso di assegnare il penalty. Il capitano della Juventus su una punizione da palla inattiva colpisce con una manata il volto ...

