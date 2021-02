Maxi tamponamento sulla Torino-Bardonecchia, le immagini dall’altro della polizia: due morti e 25 auto coinvolte (Di sabato 13 febbraio 2021) Due automobilisti feriti nel Maxi tamponamento sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia sono morti. Venticinque le auto coinvolte, con diversi feriti, a causa del ghiaccio sull’asfalto. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l’intervento dei soccorsi della polizia stradale, i vigili del Fuoco e il 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Duemobilisti feriti nelsull’strada A32sono. Venticinque le, con diversi feriti, a causa del ghiaccio sull’asfalto. Le prime, diffuse sui social, sono di panico tra glimobilisti. In corso l’intervento dei soccorsistradale, i vigili del Fuoco e il 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgrPiemonte : Salgono a due le vittime del maxi tamponamento sull'autostrada Torino Bardonecchia. Sono due donne: una morta sul c… - poliziadistato : ??Chiusa A32 in direzione Bardonecchia a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto oltre 20 veicoli per il ghi… - TgrPiemonte : Maxi tamponamento sulla Torino Bardonecchia per il ghiaccio. Venti veicoli coinvolti tra Exilles e Salbertrand. Una… - TorinoNews24 : Maxi tamponamento sulla Torino-Bardonecchia: grave il bilancio, un morto e almeno 10 feriti... -