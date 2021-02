“Ma allora l’Orsetto è lui!”. Il Cantante Mascherato, la voce bomba sul vip che non ti aspetti (Di sabato 13 febbraio 2021) La serata di venerdì 12 febbraio ha visto salire sul podio dell’Auditel Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato. Per il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, arriva una nuova sconfitta, classificandosi alle spalle di Milly Carlucci. Il GF Vip con la trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 raggiunge 3 milioni e 263 mila e 545 affezionati e il 17,69% di share. Il Cantante Mascherato porta a casa un buon risultato con 3 milioni e 441 mila e 417 telespettatori e uno share pari al 15,52%. Gli utenti sono rimasti incollati davanti alla prima rete fino all’ultimo svelamento, quello della Giraffa, al cui interno abbiamo scoperto esserci una sorprendente Katia Ricciarelli. In leggera risalita il GFVip rispetto alla scorsa settimana, quando era scesa sotto i 3 milioni. (Continua dopo la foto) Nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) La serata di venerdì 12 febbraio ha visto salire sul podio dell’Auditel Milly Carlucci e il suo. Per il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, arriva una nuova sconfitta, classificandosi alle spalle di Milly Carlucci. Il GF Vip con la trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 raggiunge 3 milioni e 263 mila e 545 affezionati e il 17,69% di share. Ilporta a casa un buon risultato con 3 milioni e 441 mila e 417 telespettatori e uno share pari al 15,52%. Gli utenti sono rimasti incollati davanti alla prima rete fino all’ultimo svelamento, quello della Giraffa, al cui interno abbiamo scoperto esserci una sorprendente Katia Ricciarelli. In leggera risalita il GFVip rispetto alla scorsa settimana, quando era scesa sotto i 3 milioni. (Continua dopo la foto) Nel ...

MariannaImp : Cari @CdGherardesca e @caterinabalivo ALLORA : L' ORSETTO È VALENTINO ROSSI ( FATELO ARRIVARE IN FINALE GRAZIE). D… - labarni88 : Allora raga, l'orsetto è Paolo Belli perché ladri di biciclette non lascia scampo. Basta. Cose semplici. Non conpl… - PaluzzoM : Se fosse Paolo Belli allora vorrei uscisse l'orsetto, così ce lo leviamo di mezzo #IlCantanteMascherato - nomonomoneo : okAY allora mark è l’orsetto e johnny il sasso - KINTSVGl : @imncloudnine_ Che bisogno c'è di fare l'orsetto imbronciato allora, amore ?? ... -

