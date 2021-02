Lazio, Inzaghi: “Con l’Inter faremo una grande gara. La Champions? Raggiungerla ancora varrebbe uno scudetto” (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi presenta il big match di San Siro che vedrà la squadra romana sfidare l'Inter domani sera: "Quella di domani è una partita importantissima per noi. Sappiamo che veniamo da un ottimo momento, ma sappiamo anche il tipo di avversario che andremo ad affrontare. Giocheremo la sfida a viso aperto, cercando di fare del nostro meglio e sperando di indirizzare gli episodi a nostro favore. Dovremo fare una prova di corsa, aggressività, determinazione. Raggiungere nuovamente la Champions per noi sarebbe uno scudetto. Luis Alberto? Dopo un'operazione simile bisognerebbe avere 3-4 settimane di stop, lui dopo 10 giorni è tornato a tempo di record. Ha fatto benissimo a Bergamo, meno bene col Cagliari. Gli posso dire solo grazie, domani lui e i suoi compagni faranno una grande ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore dellaSimonepresenta il big match di San Siro che vedrà la squadra romana sfidare l'Inter domani sera: "Quella di domani è una partita importantissima per noi. Sappiamo che veniamo da un ottimo momento, ma sappiamo anche il tipo di avversario che andremo ad affrontare. Giocheremo la sfida a viso aperto, cercando di fare del nostro meglio e sperando di indirizzare gli episodi a nostro favore. Dovremo fare una prova di corsa, aggressività, determinazione. Raggiungere nuovamente laper noi sarebbe uno. Luis Alberto? Dopo un'operazione simile bisognerebbe avere 3-4 settimane di stop, lui dopo 10 giorni è tornato a tempo di record. Ha fatto benissimo a Bergamo, meno bene col Cagliari. Gli posso dire solo grazie, domani lui e i suoi compagni faranno una...

