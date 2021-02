La denuncia dello scienziato dell’Oms in missione a Wuhan: «La Cina si rifiuta di fornire alcuni dati chiave» (Di sabato 13 febbraio 2021) Riemergono nuove ombre sulla Cina dalla missione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a Wuhan, che aveva il compito di indagare sulle origini della pandemia di Coronavirus. Le conclusioni presentate in conferenza stampa il 9 febbraio sembravano aver sgombrato il campo da qualsiasi ipotesi che Pechino avesse agito in modo poco limpido nelle prime fasi dell’epidemia e anche Tedros Ghebreyesus, a capo dell’Oms, aveva affermato che la missione degli esperti aveva «aggiunto importanti informazioni». Ma sono gli stessi scienziati coinvolti nell’operazione a sollevare nuovi dubbi. In un’intervista a diversi media internazionali, il microbiologo Dominic Dwyer, ha dichiarato che la Cina si sarebbe rifiutata di consegnare alcuni ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) Riemergono nuove ombre sulladalladell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a, che aveva il compito di indagare sulle origini della pandemia di Coronavirus. Le conclusioni presentate in conferenza stampa il 9 febbraio sembravano aver sgombrato il campo da qualsiasi ipotesi che Pechino avesse agito in modo poco limpido nelle prime fasi dell’epidemia e anche Tedros Ghebreyesus, a capo, aveva affermato che ladegli esperti aveva «aggiunto importanti informazioni». Ma sono gli stessi scienziati coinvolti nell’operazione a sollevare nuovi dubbi. In un’intervista a diversi media internazionali, il microbiologo Dominic Dwyer, ha dichiarato che lasi sarebbeta di consegnare...

