Juventus, con Pirlo un percorso di crescita (Di sabato 13 febbraio 2021) Partita difficile come in Supercoppa, quella contro il Napoli, per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri inoltre, dovranno affrontare la squadra partenopea con alcune assenze in panchina. Tra le scelte tattiche di Pirlo infatti, non rientreranno gli infortunati Arthur e Dybala, mentre diversa è la situazione per il difensore Bonucci e il centrocampista Ramsey. Entrambi i giocatori – di fatti – si sono allenati con il resto del gruppo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Ancelotti insiste per il centrocampista: si chiude a 30 milioni Il percorso della Juventus è senza dubbio in continua crescita, dopo la vittoria della Supercoppa e la qualificazione alla finale di Coppa Italia, si è alzato il livello di prestazioni in campo, diventando sempre più convincente.

