Impeachment 2, il Gop ha deciso di salvare Trump (Di sabato 13 febbraio 2021) Il secondo Impeachment di Trump è avviato verso un epilogo già scritto. Mentre scriviamo si stanno tenendo le arringhe finali. E dopo l'annuncio del leader della minoranza Gop al Senato Mitch McConnell di voler votare per l'assoluzione di Trump, è chiaro che i Rep non si schiereranno contro l'ex presidente. Questo epilogo arriva dopo una mattinata concitata in cui i Dem erano riusciti a far approvare una mozione per chiedere l'ammissione dei testimoni, seminando il panico nel Gop. Dopo 3 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

