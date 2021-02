Il senatore M5S Dessì critico sul Governo Draghi Deciderà come votare solo dopo aver ascoltato in Aula il programma “La fiducia? Presto per dirlo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 13 febbraio 2021) Finirà 60 a 40: era questo, a due giorni dal voto sulla piattaforma Rousseau – con cui gli iscritti, la cosiddetta “base” del M5S è stata chiamata ad esprimersi sull’appoggio alguidato da Mario– il pronostico (poi rivelatosi azzeccato con precisione matematica) vaticinato dalpentastellato Emanuele. “Non era difficile – minimizza – sentendo le discussioni fra la base e gli attivisti M5S il No a quella che era la panoramica della nuova coalizione era nettissimo, si è dovuto fare un’opera di convincimento mediatico per indorare la pillola. La capacità di ribaltamento del sentiment popolare è stata data da tutto l’establishment del Movimento coi loro endorsement”. Il riferimento delè ovviamente al fatto che per convincere gli attivisti ad appoggiare il terzo ...