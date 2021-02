Governo Draghi, il giuramento con mascherine senza stretta di mano: 23 ministri, 15 uomini e 8 donne. I tecnici nei ruoli chiave (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 12 di oggi 13 febbraio è avvenuto al Quirinale il giuramento del Governo di Mario Draghi. Intorno alle 13, a Palazzo Chigi, era prevista un’altra cerimonia: quella del passaggio della campanella con il predecessore del nuovo premier, Giuseppe Conte. Subito dopo il primo Consiglio dei ministri. In un clima molto sobrio a causa della pandemia, il giuramento si è svolto con tutti i ministri con la mascherina, le distanze e senza strette di mano, né familiari al seguito. Ma anche senza la consueta foto di gruppo nel salone della cerimonia. La foto c’è stata ma, con le dovute misure di distanziamento e senza le mascherine, in un’altra sala. ministri tecnici e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 12 di oggi 13 febbraio è avvenuto al Quirinale ildeldi Mario. Intorno alle 13, a Palazzo Chigi, era prevista un’altra cerimonia: quella del passaggio della campanella con il predecessore del nuovo premier, Giuseppe Conte. Subito dopo il primo Consiglio dei. In un clima molto sobrio a causa della pandemia, ilsi è svolto con tutti icon la mascherina, le distanze estrette di, né familiari al seguito. Ma anchela consueta foto di gruppo nel salone della cerimonia. La foto c’è stata ma, con le dovute misure di distanziamento ele, in un’altra sala.e ...

