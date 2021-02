Giugliano | trend stabile | 83 positivi in 5 giorni e 77 guariti Ma il sindaco chiude scuole e piazze

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano trend

Il resto del calcio

...metodologia con indicatori vada affiancata una valutazione puntuale anche in assenza di unin ... seconda, Torre Annunziata, Torre Del Greco e Castellammare di Stabia, Pozzuoli e. Sono ..., simbolo del disastro, e in tutta l'area domizia e flegrea, visite ed esami mirati in questo ambito sono stati interrotti, azzerando ilpositivo registrato invece nel 2019 (con un ...Tredici anni di dibattiti, relazioni, polemiche: fiumi di parole. Ma, da quando si è squarciato il velo sulla Campania dei veleni, una sola discarica della Terra dei Fuochi è ...Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana Di Sarno: “Un grande e forte augurio a tutti i ragazzi delle superiori che oggi sono rientrati in presenza. Domani pomeriggio la TASK FORCE farà ...