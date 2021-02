Giappone: terremoto di magnitudo 7.1 al largo di Fukushima, allerta tsunami (Di sabato 13 febbraio 2021) Un terremoto di magnitudo provvisoria 7.1 stato avvertito al largo della costa orientale del Giappone , con epicentro nei pressi della prefettura di Fukushima . Lo riferisce l Agenzia Meteorologica ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 febbraio 2021) Undiprovvisoria 7.1 stato avvertito aldella costa orientale del, con epicentro nei pressi della prefettura di. Lo riferisce l Agenzia Meteorologica ...

fattoquotidiano : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nell’area di Fukushima: nessun allarme tsunami - MediasetTgcom24 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo #giappone - SkyTG24 : Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.1 - CorriereUmbria : Terremoto 7.1 in Giappone al largo di Fukushima: paura per il rischio tsunami | Video #Terremoto #Giappone… - magicaGrmente22 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo -