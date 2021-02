Gf Vip, Walter Zenga da Dubai per il confronto con i figli Andrea e Nicolò (Video) (Di sabato 13 febbraio 2021) I Zenga si sdoppiano, anzi triplicano. Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 12 febbraio 2021, i figli Andrea e Nicolò, riunitisi insieme all’interno della Casa di Cinecittà, si sono ritrovati per la prima volta, seppur a distanza, a confrontarsi con il padre Walter. Il confronto tra Walter Zenga e i figli al Grande Fratello Vip Dopo le parole di mamma Roberta, che ha scritto di essere contenta perché dal vocabolario dei figli è stata cancellata la parola fratellastro, Andrea e Nicolò hanno ricevuto la sorpresa di papà Walter Zenga, collegato a distanza da Dubai. Fatto riferimento anche ai fratelli minori Fabio e ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 13 febbraio 2021) Isi sdoppiano, anzi triplicano. Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 12 febbraio 2021, i, riunitisi insieme all’interno della Casa di Cinecittà, si sono ritrovati per la prima volta, seppur a distanza, a confrontarsi con il padre. Iltrae ial Grande Fratello Vip Dopo le parole di mamma Roberta, che ha scritto di essere contenta perché dal vocabolario deiè stata cancellata la parola fratellastro,hanno ricevuto la sorpresa di papà, collegato a distanza da. Fatto riferimento anche ai fratelli minori Fabio e ...

