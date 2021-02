È ancora possibile salvare i repubblicani da sé stessi? (Di sabato 13 febbraio 2021) I dubbi dopo le arringhe Ieri, probabilmente la penultima giornata di questo impeachment tragico e assurdo, gli avvocati di Donald Trump avevano un solo vero obiettivo: non perdere senatori repubblicani, o perderne il meno possibile. Hanno cercato di riuscirci parlando il meno possibile, ma le loro argomentazioni con supporto audiovisivo (e musichette) sono state stravaganti. Uno degli avvocati, David Schoen, ha accusato I democratici di «avere manipolato prove e montato i video in modo selettivo». Un altro, lo spettacolarmente scarso Bruce Castor, ha difeso la retorica trumpiana ricordando come Trump, il 6 gennaio, aveva minacciato gli oppositori di stroncargli la carriera, e ricordando ai senatori che potrebbe ancora farlo. Un altro ancora, Michael Van der Veen, specializzato in anti-infortunistica ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 febbraio 2021) I dubbi dopo le arringhe Ieri, probabilmente la penultima giornata di questo impeachment tragico e assurdo, gli avvocati di Donald Trump avevano un solo vero obiettivo: non perdere senatori, o perderne il meno. Hanno cercato di riuscirci parlando il meno, ma le loro argomentazioni con supporto audiovisivo (e musichette) sono state stravaganti. Uno degli avvocati, David Schoen, ha accusato I democratici di «avere manipolato prove e montato i video in modo selettivo». Un altro, lo spettacolarmente scarso Bruce Castor, ha difeso la retorica trumpiana ricordando come Trump, il 6 gennaio, aveva minacciato gli oppositori di stroncargli la carriera, e ricordando ai senatori che potrebbefarlo. Un altro, Michael Van der Veen, specializzato in anti-infortunistica ...

