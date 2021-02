Corsport | Napoli | i tifosi contestano la squadra | applausi solo per Lozano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ilnon va e ise ne sono accorti. Al di là dei dissidi interni tra allenatore e presidente, sono i risultati a preoccupare iche in altri tempi, scrive il Corriere dello Sport, senza pandemia, avrebbero fatto sentire il proprio dissenso allo stadio probabilmente. Invece ieri una trentina diha atteso l’arrivo dellaa Palazzo Caracciolo per il ritiro prepartita intonando cori di dissenso dall’invito esplicito di «andare a lavorare» ad altre carinerie, è stato un piccolo travaso di bile, durato un attimo – il tempo per i calciatori di scendere dal pullman ed entrare nella hall – che però hanno avvertito tutti., scrive il Corriere ha ricevutoUn anno dopo, almeno per lui,è ...

L'attaccante delè in Belgio a fare terapie nel centro di un suo amico dove per altro aveva già trascorso un periodo post natalizio Sono tante le assenze pesanti nele la lista continua ad allungarsi dopo l'infortunio di Demme. Tra le tante preoccupa sicuramente quella di Dries Mertens che è di nuovo in Belgio per cercare di risolvere il problema alla ...Boga sembra destinato alla cessione, ricordando come il Sassuolo abbia respinto in passato soprattutto le offerte di, Atalanta, Borussia Dortmund e Rennes. Ora le prospettive cambiano"Il tecnico del Napoli ha scelto di osare, ancora e di nuovo, lanciandosi a braccia aperte contro la «Vecchia Signora», perché si può essere costretti alla resa ma senza rinunciare all'orgoglio ...Su Corsport: "Rischio Gattuso“. Alle 18 la super sfida al Maradona: Napoli – Juve vale più dei tre punti. Rino non può sbagliare, Pirlo: “Mi dispiace ma ...