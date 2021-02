Carnevale, De Luca firma ordinanza: stop a feste, cortei e manifestazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata firmata questa mattina dal Presidente Vincenzo De Luca un’ordinanza, in corso di pubblicazione, in relazione al Carnevale. Se ne anticipano i contenuti. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021: – è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso – nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale; – si invitano i Sindaci ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statata questa mattina dal Presidente Vincenzo Deun’, in corso di pubblicazione, in relazione al. Se ne anticipano i contenuti. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021: – è fatto divieto die di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso – nonché died altredi qualsiasi forma, connesse al; – si invitano i Sindaci ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse ...

corrmezzogiorno : #Napoli De Luca vieta feste e sfilate di Carnevale in luoghi pubblici e nelle abitazio... - teleischia : CAMPANIA. DE LUCA: “STOP A FESTE, CORTEI E MANIFESTAZIONI A CARNEVALE” - occhio_notizie : ???? L'ordinanza di #DeLuca in vista di #Carnevale - ilgiornalelocal : #Coronavirus in #Campania #Carnevale, è arrivata la decisione di De Luca - ildenaro_it : E’ stata #firmata questa mattina dal #presidente @VincenzoDeLuca un’#ordinanza, in corso di pubblicazione, in relaz… -