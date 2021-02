Cambio colore per alcune regioni, dal 14 febbraio la nuova ordinanza (Di sabato 13 febbraio 2021) Considerando l’aumento dei contagi generale, Roberto Speranza sta provvedendo ad un Cambio colore rivolto ad alcune regioni specifiche. Quelle ovviamente con la maggiore percentuale di infezione in tutto il Bel paese e questo dal 14 febbraio. ZONA GIALLA E ARANCIONE – Le località a rischio, identificate dal ministro della Salute e il suo team, sono L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Considerando l’aumento dei contagi generale, Roberto Speranza sta provvedendo ad unrivolto adspecifiche. Quelle ovviamente con la maggiore percentuale di infezione in tutto il Bel paese e questo dal 14. ZONA GIALLA E ARANCIONE – Le località a rischio, identificate dal ministro della Salute e il suo team, sono L'articolo

AlfonsoLagrasta : @micheleboldrin @robersperanza @LiberiUguali Cambiare Speranza avrebbe significato un cambio della gestione sanitar… - xhoxniall : @louiisblue_ E si amo non mi piaceva molto il colore prima, in realtà cambio spesso colore mi piace change - KinSaki4 : @sercanni @GPerenne @borghi_claudio ...i corrotti non hanno razza e colore ma connotazione politica e sono quasi tu… - icenosleeps : ho trovato la soluzione a tutti i miei problemi, cambio colore di capelli - meghi850 : Tutta sta farsa per il cambio colore della maglia.. #Amici2020 -