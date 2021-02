Calciomercato Inter | sirene estere per la stella | accelerata per il rinnovo

FcInterNewsit : Cies - Saldo calciomercato, l'Inter club peggiore in Italia: -386 mln nelle ultime 10 sessioni - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, accordo totale trovato: rinnova anche de Vrij! Ecco cifre e dettagli -… - passione_inter : Non solo Barella e Lautaro: pronto al rinnovo anche Bastoni. La proposta dell'Inter - - cmercatoweb : ???? #Inter, occhio a #Inzaghi per la panchina. Anche #Sensi e #Correa nell'affare - passione_inter : Inter, progetti nobili per Barella: rinnovo, leadership e fascia da capitano. I dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Dopo le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa, la Lazio è scesa in campo alle ore 14:30 circa per la rifinitura in ottica. Solito riscaldamento con corsa blanda e torello, al quale ha partecipato anche Radu . Inzaghi è stato chiaro: 'Abbiamo poco ottimismo sul suo recupero', ma la sensazione è che il tecnico ....it vi offre la sfida dello stadio 'Olimpico Grande Torino' in tempo reale. PROBABILI ... CLASSIFICA CLASSIFICA SERIE A: Milan 49 punti;47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Napoli* e ...Antonio Conte, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni ...Oggi e' arrivato a Milano Thomas Ince, figlio di Paul, ex giocatore del Christal Palace, ma di proprierta' del Blackpool, che il ...