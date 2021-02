?Berrettini vola negli ottavi degli Australian Open | battuto Khachanov «Ma ho sentito un dolore alle costole»

livetennisit : Australian Open: Un chirurgico Matteo Berrettini elimina Karen Khachanov e vola agli ottavi di finale (con il video… - xnaaalj : RT @TgLa7: ++ #Tennis, #OpenAustralia: #Berrettini vola negli ottavi ++ Sconfigge il russo #Chacanov in tre set nonostante un infortunio - xnaaalj : RT @FBiasin: 76 76 76 E così, chirurgicamente, #Berrettini fa fuori #Khachanov (che è difficile da scrivere e figuriamoci da battere) e vo… - fiftycb : RT @FBiasin: 76 76 76 E così, chirurgicamente, #Berrettini fa fuori #Khachanov (che è difficile da scrivere e figuriamoci da battere) e vo… - CatelliRossella : Open Australia: Berrettini vola negli ottavi - Sport - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini vola

Così Matteoha parlato del problema fisico accusato nel finale della partita contro il russo Khachanov agli Australian Open. L'azzurro ha accusato problemi all'addome e a un fianco, ma è ...'Ho sentito un dolore sotto le costole - ha detto, subito dopo il vittorioso match, ai microfoni di Sky Sport - . Il fisioterapista ha detto che dovrebbe trattarsi di una contrattura e non ...Il romano si impone in tre set sul russo Khachanov, nonostante un dolore al fianco e l'intervento del fisioterapista: 7-6 (1), 7-6 (5), 7-6 (5) il finale.Il romano batte Khachanov in tre set, finiti tutti al tie-break, e vola agli ottavi. Qualche timore per un infortunio patito nel terzo set.