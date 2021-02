Antonino Spinalbese la dedica social a Belen fa boom di like!

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 13 febbraio 2021) Da quando Belén Rodrìguez è uscita allo scoperto confermando i rumors sulla sua gravidanza anchenon trattiene la gioia di diventare presto papà. La donna della sua vita, di cui è pazzamente innamorato, gli ha fatto cambiare idea su molto cose, non pensava di diventare genitore eppure Belén ha avuto la capacità di farlo partecipe di qualcosa di magico come avere un bambino. Secondo quanto riferito al magazine Chi da Belén, la storia d’amore nata conè stata improvvisa, lei usciva da un periodo sentimentale non facile noto a tutti e l’ex hair stylist è entrato nella sua vita travolgendola: “La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità.” ...