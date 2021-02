Volpi: “Convinto di aver fatto la scelta giusta, il gruppo Platek può dare un futuro ancora migliore al club” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il patron uscente dello Spezia, Gabriele Volpi, ha parlato così al Corriere della Sera: “Il gruppo Platek è serissimo, ha offerto tutte le garanzie e permetterà al club di avere un futuro perfino migliore di quello che avremmo potuto promettere noi, a cui rimane il legame affettivo. Io mi tengo la Pro Recco e non ho rimpianti, mi sa che ho fatto la scelta giusta.Società? Abbiamo il minore monte ingaggi della A, non abbiamo debiti, abbiamo sempre pagato gli stipendi regolarmente: anche per questo Platek ha deciso di investire nello Spezia. La pallanuoto? E’ più semplice, comperi tre giocatori forti e sai che vincerai. Il calcio è molto più complicato e selettivo, magari di giocatori ne acquisti dieci ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il patron uscente dello Spezia, Gabriele, ha parlato così al Corriere della Sera: “Ilè serissimo, ha offerto tutte le garanzie e permetterà aldie unperfinodi quello che avremmo potuto promettere noi, a cui rimane il legame affettivo. Io mi tengo la Pro Recco e non ho rimpianti, mi sa che hola.Società? Abbiamo il minore monte ingaggi della A, non abbiamo debiti, abbiamo sempre pagato gli stipendi regolarmente: anche per questoha deciso di investire nello Spezia. La pallanuoto? E’ più semplice, comperi tre giocatori forti e sai che vincerai. Il calcio è molto più complicato e selettivo, magari di giocatori ne acquisti dieci ...

Noovyis : (Volpi: “Convinto di aver fatto la scelta giusta, il gruppo Platek può dare un futuro ancora migliore al club”) Pl… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Un ex #democristiano ha convinto Matteo #Salvini a dire sì a Mario #Draghi - JosephGhorna : RT @Libero_official: Un ex #democristiano ha convinto Matteo #Salvini a dire sì a Mario #Draghi - RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: Un ex #democristiano ha convinto Matteo #Salvini a dire sì a Mario #Draghi - Libero_official : Un ex #democristiano ha convinto Matteo #Salvini a dire sì a Mario #Draghi -