Viviano il doppio ex | dalla stima per Ranieri alla passione per la Fiorentina

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non poteva che essere unex a presentare la sfida tra Sampdoria e, valida per la 22a giornata di Serie A. Emiliano, ora impegnato in una nuova esperienza calcistica in Turchia al Fatih Karagümrük Spor Kulübü, si racconta al Secolo XIX. Per lui una partita importante dal grande valore affettivo. Il suo rapporto con le città è sempre stato buono ed oggi può godersi il match solo da tifoso. Non ha rinnegato il suo legame con la Sampdoria, ma la sua scelta è di tifare per la maglia viola. Nonostante la fede lo porti a sostenere lavede favorita la squadra di Claudio. Secondo il portiere 35enne sono i blucerchiati ad essere favoriti. I motivi sono sicuramente le individualità importanti. Fabio Quagliarella, come riporta ...

sportli26181512 : Viviano, il doppio ex: 'Vedo la Sampdoria favorita sulla Fiorentina': Il cuore di Emiliano Viviano domenica sarà di… - violanews : Una parte dell’intervista ad Emiliano #Viviano, doppio ex di #Fiorentina e #Sampdoria - ilPentasport : #Viviano: 'Drago il top, ma domenica la Samp è favorita' -

Ultime Notizie dalla rete : Viviano doppio

Metropolitan Magazine Italia

Per quanto riguarda la Samp,ha un consiglio per l'allenatore blucerchiato: 'Ranieri non deve fare capire alla squadra che loro sono fuori dalla lotta salvezza . Però penso che la Sampdoria ...ex di Sampdoria e Fiorentina, presenta il match in programma al Ferraris e valido per la 3a giornata di ritornoViviano parla dell'imminente sfida di campionato tra Sampdoria e Fiorentina, elogiando alcuni elementi e annunciando per chi tiferà.Emiliano Viviano si schiera in vista di Sampdoria Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex portiere blucerchiato. Emiliano Viviano, doppio ex di SampdoriaFiorentina, fa il punto in ...