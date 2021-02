Unipol, nel 2020 utile netto in calo del 21,6% a 707 milioni di euro (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Unipol ha chiuso il 2020 con un utile netto (esclusa la quota di terzi) pari a 707,4 milioni di euro, in calo del 21,6% rispetto all’anno precedente. La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 12,2 miliardi di euro, in calo del 12,9% rispetto al 2019 (14 miliardi). Di questi 7,9 miliardi sono stati nel settore Danni (-3,5%) e 4,3 miliardi nel settore Vita (-26%). La raccolta premi di UniSalute è stata in crescita del 7,7% rispetto al 2019. Verrà proposto un dividendo unitario di 0,28 euro per azione. Nel settore Danni, la raccolta dei premi Auto si attesta a 3.985 milioni di euro, contro i 4.178 milioni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon un(esclusa la quota di terzi) pari a 707,4di, indel 21,6% rispetto all’anno precedente. La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 12,2 miliardi di, indel 12,9% rispetto al 2019 (14 miliardi). Di questi 7,9 miliardi sono stati nel settore Danni (-3,5%) e 4,3 miliardi nel settore Vita (-26%). La raccolta premi di UniSalute è stata in crescita del 7,7% rispetto al 2019. Verrà proposto un dividendo unitario di 0,28per azione. Nel settore Danni, la raccolta dei premi Auto si attesta a 3.985di, contro i 4.178...

