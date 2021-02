Un’ex gieffina sbarca a Supervivientes, ecco di chi si tratta! (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una nota showgirl italiana è pronta a prendere parte alla nuova edizione di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi in versione spagnola. Dunque, quest’anno pare che in Honduras si svolgeranno ben due reality simili, ma con due date differenti, in quanto l’edizione iberica avrà inizio quando, in Italia, sta per essere proclamato il vincitore de L’Isola. La donna ha affermato di essere stata a lungo corteggiata e, a quanto pare, ora ha ceduto alle avance decidendo di partire. Chi sarà la donna misteriosa? Vediamo tutti i dettagli! ecco chi parteciperà a Supervivientes Nei prossimi mesi, le bianche spiagge dell’Honduras, saranno pronte ad accogliere ben due reality, uno italiano e uno spagnolo, parliamo infatti de L’Isola dei Famosi e di Supervivientes. Come già detto prima, le due edizioni non si incroceranno, ma, a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una nota showgirl italiana è pronta a prendere parte alla nuova edizione di, ovvero l’Isola dei Famosi in versione spagnola. Dunque, quest’anno pare che in Honduras si svolgeranno ben due reality simili, ma con due date differenti, in quanto l’edizione iberica avrà inizio quando, in Italia, sta per essere proclamato il vincitore de L’Isola. La donna ha affermato di essere stata a lungo corteggiata e, a quanto pare, ora ha ceduto alle avance decidendo di partire. Chi sarà la donna misteriosa? Vediamo tutti i dettagli!chi parteciperà aNei prossimi mesi, le bianche spiagge dell’Honduras, saranno pronte ad accogliere ben due reality, uno italiano e uno spagnolo, parliamo infatti de L’Isola dei Famosi e di. Come già detto prima, le due edizioni non si incroceranno, ma, a ...

