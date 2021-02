Ultime Notizie Roma del 12-02-2021 ore 13:10 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo attesa la squadra di draghi potrebbe salire oggi al Quirinale ultimi ritocchi alla squadra per il premier incaricato draghi atteso al Quirinale per sciogliere la riserva e dar vita al suo governo la settimana prossima la fiducia alle l’orientamento della conferenza delle regioni di richiedere di prorogare decreto legge che vieta gli spostamenti da una regione all’altra anche per la zona gialla nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima conferenza stato regioni oltre che Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi così il presidente Stefano Bonaccini a margine della conferenza delle emersa la presenza della variante inglese del covid dell’analisi genotipiche di alcuni dei 59 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo attesa la squadra di draghi potrebbe salire oggi al Quirinale ultimi ritocchi alla squadra per il premier incaricato draghi atteso al Quirinale per sciogliere la riserva e dar vita al suo governo la settimana prossima la fiducia alle l’orientamento della conferenza delle regioni di richiedere di prorogare decreto legge che vieta gli spostamenti da una regione all’altra anche per la zona gialla nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima conferenza stato regioni oltre che Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi così il presidente Stefano Bonaccini a margine della conferenza delle emersa la presenza della variante inglese del covid dell’analisi genotipiche di alcuni dei 59 ...

