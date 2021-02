Tutte le volte che ho scritto Ti Amo 3: quando esce e trama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 12 febbraio 2021 di prima mattina è stato rilasciato in streaming il capitolo 3 di Tutte le volte che ho scritto Ti Amo, Tua per Sempre, commedia romantica tratta dalla trilogia di romanzi firmata Jenny Han. I fan del titolo hanno dovuto attendere un anno esatto per vedere il proseguimento e la conclusione della storia che li aveva tanto appassionati. Nel sequel, Lara Jean e Peter sono più innamorati che mai mentre si preparano a vivere al meglio il loro ultimo anno al liceo. Con la fine della scuola, però, i due ragazzi dovranno cominciare a pensare al futuro e alla loro vita, trovandosi a prendere decisioni importanti e stravolgenti. Questo metterà a dura prova la loro relazione: riuscirà l’amore tra Peter e Lara Jean a resistere anche all’università? Ora che Tutte le volte che ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 12 febbraio 2021 di prima mattina è stato rilasciato in streaming il capitolo 3 dileche hoTi Amo, Tua per Sempre, commedia romantica tratta dalla trilogia di romanzi firmata Jenny Han. I fan del titolo hanno dovuto attendere un anno esatto per vedere il proseguimento e la conclusione della storia che li aveva tanto appassionati. Nel sequel, Lara Jean e Peter sono più innamorati che mai mentre si preparano a vivere al meglio il loro ultimo anno al liceo. Con la fine della scuola, però, i due ragazzi dovranno cominciare a pensare al futuro e alla loro vita, trovandosi a prendere decisioni importanti e stravolgenti. Questo metterà a dura prova la loro relazione: riuscirà l’amore tra Peter e Lara Jean a resistere anche all’università? Ora cheleche ho ...

