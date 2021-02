Sono sempre i bambini a pagare... (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una tragica notizia di cronaca che viene dalla Toscana induce a serie riflessioni sulla tutela dei minori in Italia, a due anni dallo scandalo 'Bibbiano'. Le indagini disposte dal PM sul bambino di 18 mesi deceduto in provincia di Grosseto, dopo essere stato trovato esanime dal padre, hanno accertato come il piccolo abbia ingerito o inalato metadone, utilizzato dai genitori tossicodipendenti e lasciato in casa incustodito, evidentemente alla mercè del bambino. Ovviamente ci si può chiedere dove fosse la madre e perché questi sciagurati genitori non abbiano messo al sicuro la pericolosa sostanza o, quantomeno, non abbiano vigilato sul figlio, ma le risposte Sono fin troppo scontate, soprattutto quando si ha a che fare con persone alienate cui la droga ha consumato qualsiasi principio morale e norma comportamentale. Questa insopportabile morte però suscita ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una tragica notizia di cronaca che viene dalla Toscana induce a serie riflessioni sulla tutela dei minori in Italia, a due anni dallo scandalo 'Bibbiano'. Le indagini disposte dal PM sul bambino di 18 mesi deceduto in provincia di Grosseto, dopo essere stato trovato esanime dal padre, hanno accertato come il piccolo abbia ingerito o inalato metadone, utilizzato dai genitori tossicodipendenti e lasciato in casa incustodito, evidentemente alla mercè del bambino. Ovviamente ci si può chiedere dove fosse la madre e perché questi sciagurati genitori non abbiano messo al sicuro la pericolosa sostanza o, quantomeno, non abbiano vigilato sul figlio, ma le rispostefin troppo scontate, soprattutto quando si ha a che fare con persone alienate cui la droga ha consumato qualsiasi principio morale e norma comportamentale. Questa insopportabile morte però suscita ...

borghi_claudio : Un giorno ad aspettare Rousseau... Io sono ottimista di natura e intravedo chiaramente, come vi ho spiegato, la pos… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Abbiamo affrontato Roma e Inter in maniera diversa per scelta nostra, ma non significa che dov… - GassmanGassmann : Ho iniziato a lavorare a 18 anni, ormai sono 37 anni che fingo di essere altri. Sono stato buono,cattivo, bello,bru… - tommizeta_ : @tommaso0007 @verylazywriter Secondo te, secondo me ne esce male ma sono comunque opinioni e in ogni deciderà ognun… - _Lizzy28_ : RT @aamadonnaa: Ci sono quelli che vogliono avere sempre ragione e quelli come me che ce l'hanno -