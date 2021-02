Silvia Donati & Nova 40 | è disponibile il nuovo album “Vortice”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 febbraio 2021)su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da venerdì 12 febbraio 2021,è il, prodotto dall’etichetta Irma Records, firmato40. Questo progetto nasce grazie all’entusiasmo di Riccardo Rinaldi (Ohm Guru) e Ninfa, che riuniscono eccellenti musicisti per dar vita a un disco fresco, concepito a cavallo fra l’acustico e l’elettronico,pregno di marcate colorazioni jazz, latin jazz brasiliano (principalmente bossae samba) e tanto altro ancora. Un lavoro corale che vede Massimo Greco in qualità di compositore e arrangiatore, oltre che alla tromba, con il suo suono riconoscibile, nei brani Manter a Calma, Sim ou Não, Wide e Sampinho, Maurizio ...