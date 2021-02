Roma, violenza sessuale nel parcheggio della metro: marocchino aggredisce una 30enne (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno individuato e catturato un ambulante marocchino con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane donna Romana. I fatti risalgono a ieri pomeriggio e sono avvenuti presso le bancarelle posizionate nel piazzale della fermata metro Anagnina, dove la trentenne Romana si era recata per degli acquisti. Dopo aver acquistato della biancheria per la casa, la donna si è diretta verso la propria auto. A quel punto, il trentenne l’ha salutata. L’uomo lavorava in uno dei banchi, dove la stessa aveva acquistato della merce il mese prima. Lei rispondeva al saluto dell’uomo, senza fermarsi e non si avvedeva che questo la stava seguendo. Il trentenne ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli agenti del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez, hanno individuato e catturato un ambulantecon l’accusa diai danni di una giovane donnana. I fatti risalgono a ieri pomeriggio e sono avvenuti presso le bancarelle posizionate nel piazzalefermataAnagnina, dove la trentennena si era recata per degli acquisti. Dopo aver acquistatobiancheria per la casa, la donna si è diretta verso la propria auto. A quel punto, il trentenne l’ha salutata. L’uomo lavorava in uno dei banchi, dove la stessa aveva acquistatomerce il mese prima. Lei rispondeva al saluto dell’uomo, senza fermarsi e non si avvedeva che questo la stava seguendo. Il trentenne ...

