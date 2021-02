Partite IVA crollate del 14,8% nel 2020: la falce del Covid si abbatte sui lavoratori, il calo è di 460mila unità (Di venerdì 12 febbraio 2021) Partite Iva ed effetto Covid-19. Una combinazione che ha portato a dati preoccupanti, con un calo che certamente risultava inaspettato prima dell’avvento della pandemia. Purtroppo i dati pubblicati dall’Osservatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze non lasciano adito a dubbi sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica. Le nuove aperture dei lavoratori in proprio hanno subito una vera e propria débâcle nel corso del 2020, con percentuali di decrescita a doppia cifra. A certificarlo in modo impietoso sono proprie le tabelle del Mef. Secondo le ultime evidenze statistiche, il calo corrisponde a 464700 unità. Trasformato in punti percentuali, si tratta di un crollo del 14,8%. Entrando nel dettaglio, le chiusure delle Partite IVA attive sono state ... Leggi su notizieora (Di venerdì 12 febbraio 2021)Iva ed effetto-19. Una combinazione che ha portato a dati preoccupanti, con unche certamente risultava inaspettato prima dell’avvento della pandemia. Purtroppo i dati pubblicati dall’Osservatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze non lasciano adito a dubbi sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica. Le nuove aperture deiin proprio hanno subito una vera e propria débâcle nel corso del, con percentuali di decrescita a doppia cifra. A certificarlo in modo impietoso sono proprie le tabelle del Mef. Secondo le ultime evidenze statistiche, ilcorrisponde a 464700 unità. Trasformato in punti percentuali, si tratta di un crollo del 14,8%. Entrando nel dettaglio, le chiusure delleIVA attive sono state ...

