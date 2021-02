Oggi è un altro giorno, Peppino di Capri si racconta: la moglie Giuliana e i figli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Serena Bortone ha chiuso una nuova settimana televisiva con una puntata davvero speciale di Oggi è un altro giorno: questa volta, ospite del suo show su Rai1 è stato nientemeno che Peppino di Capri. L’artista, suonando il suo pianoforte, ci ha regalato momenti di grande emozione e qualche lacrimuccia. Una carriera incredibile, accanto ad alcuni dei nomi più famosi del jetset internazionale: Peppino di Capri ha iniziato a cantare quando era solo un bambino, e il suo talento è stato ben presto evidente agli occhi di tutti. Nel corso dei decenni ha segnato la storia della musica italiana, con successi come Champagne e la splendida canzone Roberta – che ha intonato nello studio di Oggi è un altro giorno in una versione ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 febbraio 2021) Serena Bortone ha chiuso una nuova settimana televisiva con una puntata davvero speciale diè un: questa volta, ospite del suo show su Rai1 è stato nientemeno chedi. L’artista, suonando il suo pianoforte, ci ha regalato momenti di grande emozione e qualche lacrimuccia. Una carriera incredibile, accanto ad alcuni dei nomi più famosi del jetset internazionale:diha iniziato a cantare quando era solo un bambino, e il suo talento è stato ben presto evidente agli occhi di tutti. Nel corso dei decenni ha segnato la storia della musica italiana, con successi come Champagne e la splendida canzone Roberta – che ha intonato nello studio diè unin una versione ...

