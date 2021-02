“Mio padre violento, in ospedale gli dissi ‘Devi morire'”: l’autobiografia di Rocco Casalino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Partito dalle “condizioni più svantaggiate dell’universo” per una vita intensa fatta di ostacoli e sofferenze in cui nessuno “gli ha regalato mai niente”, sono queste le parole con cui Rocco Casalino si racconta secondo le anticipazioni riportate dal quotidiano La Verità e dal Corriere della Sera nel libro “Il portavoce – La mia storia, autobiografia di Rocco Casalino” edito da Piemme, la cui uscita è prevista per il 16 febbraio dopo essere slittata a causa della crisi di governo. E un passaggio sul libro tanto atteso forse ci sarà anche nell’intervista registrata da Diego Bianchi all’ex gieffino in onda stasera a Propaganda Live. Dopo una lunga rincorsa, Zoro ha intercettato il portavoce (ancora per pochi giorni) del capo del governo all’esterno di Palazzo Chigi. L’intervista, che andrà in onda stasera, è stata anche ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Partito dalle “condizioni più svantaggiate dell’universo” per una vita intensa fatta di ostacoli e sofferenze in cui nessuno “gli ha regalato mai niente”, sono queste le parole con cuisi racconta secondo le anticipazioni riportate dal quotidiano La Verità e dal Corriere della Sera nel libro “Il portavoce – La mia storia, autobiografia di” edito da Piemme, la cui uscita è prevista per il 16 febbraio dopo essere slittata a causa della crisi di governo. E un passaggio sul libro tanto atteso forse ci sarà anche nell’intervista registrata da Diego Bianchi all’ex gieffino in onda stasera a Propaganda Live. Dopo una lunga rincorsa, Zoro ha intercettato il portavoce (ancora per pochi giorni) del capo del governo all’esterno di Palazzo Chigi. L’intervista, che andrà in onda stasera, è stata anche ...

