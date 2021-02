Mihajlovic | “Gol regalato al Benevento | non siamo stati bravi a gestire il vantaggio”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pari col:“Non abbiamo fatto la nostra solita gara, abbiamo fatto gol troppo presto forse e noncosìa gestirla. Dispiace perché la partita era alla nostra portata. Il risultato è giusto ma il gol lo abbiamo”. Oggi male a livello mentale?“Sicuramente, perché vincendo avremmo potuto staccare dalla zona pericolosa. Lo avevo detto ai ragazzi ma evidentemente non gli è entrato in testa. Mi predo io le mie responsabilità perché dovevamo far meglio”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Così il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, al termine della gara con il Benevento: "Il pareggio ci può stare ma potevamo fare di più. Abbiamo preso un gol un po' così, ma non abbiamo fatto la nostra solita partita". Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'impegno in campionato contro il Bologna. Il tecnico del Bologna notevolmente rammaricato per il pareggio contro il Benevento.