Matteo Renzi e Denis Verdini a processo lo stesso giorno davanti alla Corte dei Conti. Stesso reato (danno erariale) ma fatti diversi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di nuovo insieme ma stavolta la politica non c’entra. Matteo Renzi e Denis Verdini saranno a processo lo Stesso giorno davanti alla Corte dei Conti. Il 24 febbraio prossimo il fondatore d’Italia viva e l’ex leader di Ala compariranno davanti ai magistrati contabili che li accusano di danno erariale. A riportare la notizia sono la Nazione e l’edizione fiorentina di Repubblica, che spiega come Renzi e Verdini siano accusati dello Stesso reato ma per fatti completamente diversi. I due, tra l’altro, non si incontreranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di nuovo insieme ma stavolta la politica non c’entra.saranno alodei. Il 24 febbraio prossimo il fondatore d’Italia viva e l’ex leader di Ala comparirannoai magistrati contabili che li accusano di. A riportare la notizia sono la Nazione e l’edizione fiorentina di Repubblica, che spiega comesiano accusati delloma percompletamente. I due, tra l’altro, non si incontreranno ...

Linkiesta : Sarà anche un bullo, ma Matteo Renzi ha salvato per la seconda volta l’Italia ?? Leggi qui @christianrocca ??… - Maumol : Per gli americani Matteo Renzi ha il merito di aver trasformato una situazione instabile in una situazione stabile - marattin : Oltre la simpatia e l’antipatia. Una considerazione, su Matteo Renzi. - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Matteo Renzi e Denis Verdini a processo lo stesso giorno davanti alla Corte dei Conti. Stesso reato (danno erariale) m… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Matteo Renzi e Denis Verdini a processo lo stesso giorno davanti alla Corte dei Conti. Stesso reato (danno erariale) m… -