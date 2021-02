LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: Conca ripreso ai -16. Si va verso uno sprint sullo strappo finale (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Sei chilometri al traguardo, dieci secondi di margine sugli inseguitori per Vermeersch e Jorgenson. 16.22 7.5 chilometri al traguardo. I due al comando sono due giovani e forti passisti, ma il gruppo non lascia spazio. 16.20 E’ il giovane statunitense Matteo Jorgenson il corridore della Movistar. 16.19 C’è il rischio che il gruppo si fratturi ulteriormente ora in discesa. Intanto Florian Vermeersch della Lotto Soudal prova ad allungare insieme a un uomo della Movistar. Dieci chilometri al traguardo! 16.16 Stybar guida il gruppo in discesa, mentre la pioggia scende sempre più forte. 16.13 Filippo si rialza ora. Intanto la pioggia non dà tregua ai corridori. 16.12 Siamo ai -17 dal traguardo, il gruppo, ora, ha messo Conca nel mirino. 16.09 E’ tornata a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Sei chilometri al traguardo, dieci secondi di margine sugli inseguitori per Vermeersch e Jorgenson. 16.22 7.5 chilometri al traguardo. I due al comando sono due giovani e forti passisti, ma il gruppo non lascia spazio. 16.20 E’ il giovane statunitense Matteo Jorgenson il corridore della Movistar. 16.19 C’è il rischio che il gruppo si fratturi ulteriormente ora in discesa. Intanto Florian Vermeersch della Lotto Soudal prova ad allungare insieme a un uomo della Movistar. Dieci chilometri al traguardo! 16.16 Stybar guida il gruppo in discesa, mentre la pia scende sempre più forte. 16.13 Filippo si rialza ora. Intanto la pia non dà tregua ai corridori. 16.12 Siamo ai -17 dal traguardo, il gruppo, ora, ha messonel mirino. 16.09 E’ tornata a ...

