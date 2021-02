Le previsioni meteo di sabato 13 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, condizioni di marcata instabilità al Centro. Nuvole e rovesci al Sud. – Una nuova giornata all’insegna dell’instabilità sulle penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nuvole in calo su quasi tutto il Paese. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno al Nord con ampi soleggiamenti. Nubi in transito sull’Emilia Romagna con possibili nevicate anche a bassa quota. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 5 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità Instabile sulle regioni centrali con rovesci anche di moderata intensità sul versante adriatico. Nuvole e schiarite sul versante tirrenico. Le temperature faranno registrare un lieve calo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, condizioni di marcata instabilità al Centro. Nuvole e rovesci al Sud. – Una nuova giornata all’insegna dell’instabilità sulle penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nuvole in calo su quasi tutto il Paese. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno al Nord con ampi soleggiamenti. Nubi in transito sull’Emilia Romagna con possibili nevicate anche a bassa quota. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 5 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità Instabile sulle regioni centrali con rovesci anche di moderata intensità sul versante adriatico. Nuvole e schiarite sul versante tirrenico. Le temperature faranno registrare un lieve calo ...

