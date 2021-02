Laura Taroni condannata: 30 anni nell’appello bis all’ex infermiera di Saronno imputata per l’omicidio del marito e della madre (Di venerdì 12 febbraio 2021) Trent’anni di carcere. La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna per Laura Taroni, l’ex infermiera dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, imputata per aver somministrato cocktail di farmaci letali a suo marito nel 2013 e a sua madre nel 2014. Si tratta della seconda sentenza di secondo grado dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna a 30 anni in abbreviato. Taroni, per l’accusa, avrebbe commesso gli omicidi nell’ambito della sua relazione “criminosa e sentimentale” con l’ex vice primario Leonardo Cazzaniga, condannato all’ergastolo in primo grado per la morte di 12 pazienti. Per Taroni, che era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Trent’di carcere. La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna per, l’exdell’ospedale di, in provincia di Varese,per aver somministrato cocktail di farmaci letali a suonel 2013 e a suanel 2014. Si trattaseconda sentenza di secondo grado dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna a 30in abbreviato., per l’accusa, avrebbe commesso gli omicidi nell’ambitosua relazione “criminosa e sentimentale” con l’ex vice primario Leonardo Cazzaniga, condannato all’ergastolo in primo grado per la morte di 12 pazienti. Per, che era ...

