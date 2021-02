Juventus, Chiesa: «Doppietta al Milan, che ricordi. Sono loro i difensori più forti» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Federico Chiesa risponde alle domande degli Junior Reporter, giovani giornalisti: le risposte del giocatore della Juventus ai bambini Intervistato dai giovani Junior Reporter, Federico Chiesa si racconta. Le parole del giocatore bianconero. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 DIFENSORE – «Il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera? Contro Giorgio, contro Matthijs, contro Leo, è difficile giocare, dovresti vedere l’allenamento. Sono i più forti e i più difficili da superare». Doppietta AL Milan – «Ero felice perché eravamo tutti contenti. Era una partita fondamentale da vincere. Sono felice che i miei gol abbiano aiutato la squadra a vincere. Poi era una partita scudetto quindi ancora di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Federicorisponde alle domande degli Junior Reporter, giovani giornalisti: le risposte del giocatore dellaai bambini Intervistato dai giovani Junior Reporter, Federicosi racconta. Le parole del giocatore bianconero. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 DIFENSORE – «Il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera? Contro Giorgio, contro Matthijs, contro Leo, è difficile giocare, dovresti vedere l’allenamento.i piùe i più difficili da superare».AL– «Ero felice perché eravamo tutti contenti. Era una partita fondamentale da vincere.felice che i miei gol abbiano aiutato la squadra a vincere. Poi era una partita scudetto quindi ancora di ...

